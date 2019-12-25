Захарова: санкции США против компаний РФ обусловлены конъюнктурными мотивами

В МИД прокомментировали ввод Вашингтоном санкций против трех российских компаний.

Мария Захарова заявила о том, что санкции американские против компаний РФ обусловлены сугубо конъюнктурными мотивами. Об этом официальный представитель внешнеполитического российского ведомства сообщила журналистам на брифинге в Москве. Чиновница уточнила, что Вашингтон ввел ограничения против трех организаций. Такой шаг дипломаты считают недружественным по отношению к стране.

Остается лишь сожалеть, что сегодня нам приходится говорить не о возможностях взаимодействия, пусть и в условиях политической напряженности в двусторонних отношениях, а об очередных недружественных шагах по сугубо конъюнктурным мотивам Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Компаниям, оказавшимися под санкциями США. запрещено покупать у Вашингтона средства, связанные с оборонной деятельностью, а также заключать контракты с местным правительством. В список попал завод "Элекон" в Казани. Предприятие считается преемником завода радиокомпонентов. Ранее он участвовал в создании проекта "Союз - Аполлон".

Мария Захарова обвинила Запад в подрыве репутации ОЗХО.

Фото: МИД России