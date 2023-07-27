Джон Кирби напомнил о важности следовать "формуле мире".

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава офиса украинского президента Андрей Ермак обсудили друг с другом идею "справедливого мира" на Украине и актуализацию идей киевского режима на этот счет. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, только сегодня беседовал со своим коллегой в правительстве Украины Ермаком. Одной из тем, которую они обсуждали, была идея справедливого мира и способы ее актуализации. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Пресса хотела узнать у чиновника о том, когда для урегулирования регионального конфликта начнут использоваться дипломатические способы. Джон Кирби пояснил, что решение будет принимать глава киевского режима Владимир Зеленский. США оставляют за политиком право самостоятельно определить, готов ли он сесть за стол переговоров с мОсквой и когда он будет готов сделать это. По мнению сотрудника Белого дома, в каком-то смысле предварительный этап работы по дипломатическим усилиям уже ведется, так как Вашингтон работает с Киевом над актуализацией его "плана достижения мира", состоящим из 10 пунктов.

Белый дом фактически признал, что США не удовлетворены темпами контрнаступления ВСУ.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television