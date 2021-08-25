Белый дом фактически признал, что США не удовлетворены темпами контрнаступления ВСУ

Джон Кирби оценил медленные темы наступления ВСУ в регионе конфликта.

Американская администрация при президенте Джо Байдене фактически подтвердила, что Вашингтон не удовлетворен темпами контрнаступления Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. У чиновника пресса просила уточнить о том, считают ли власти США, что наступательные действия киевского режима идут слишком медленно.

Президент Зеленский сам говорил, что оно движется не так быстро, как хотелось бы. США не будут занимать какую-то позицию по этому. Мы не будем направлять эту украинскую военную операцию как диванный генерал. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме полагают, что украинские власти должны быть теми, кто измеряет прогресс в контрнаступлении по сравнению с утвержденным планом.

США не считают, что проблемы контрнаступления ВСУ связаны с недостаточной помощью Запада.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television