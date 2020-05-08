Первый самолет с российскими военными вылетел из Вероны.

Помогавшие Италии российские военные отправились домой. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на Министерство обороны России. Чиновники рассказали, что первый самолет с военными медиками взлетел с аэродрома Виллафранка города Верона. на борту находятся специалисты, которые помогали бороться с распространением коронавируса в Бергамо. Российские эксперты провели в итальянском городе больше месяца.

Напомним, что 7 мая глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрин поблагодарил Россию за предоставленную поддержку в условиях пандемии COVID-19. Он выразил готовность предоставить медицинскую помощь в случае необходимости. Также 16 апреля глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо напомнил, что Москва передала Риму 330 тысяч защитных медицинских масок, тысячу защитных костюмов, а также аппараты ИВЛ и прочую технику. Все оборудование прибыло в Италию на пяти рейсах.

В Италии военные из России продезинфицировали пансионаты для пожилых.

Видео: Youtube/ Минобороны России