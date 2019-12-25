Он поручил организовать торжественную встречу сводных отрядов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал вывод военных специалистов из Италии 7 мая. Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты будут выходить из Италия с 7 мая. Они помогали стране бороться с эпидемией COVID-19.

Шойгу поручил организовать торжественную встречу сводных отрядов начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову. Также, по словам министра, он ждёт предложений поощрению военнослужащих и врачей, которые дезинфицировали города и объекты в Италии.

Ранее мы рассказывали, что российские и итальянские военные продезинфицировали пансионаты в Брешиа.