Российские и итальянские военные продезинфицировали пансионаты в Брешиа

Персонал и руководство учреждений встречали военных специалистов с плакатами, аплодисментами и словами благодарности.

Специалисты Вооруженных сил России совместно с коллегами из итальянской армии провели дезинфекцию в двух учреждениях для пожилых людей в Брешиа. Этот город находится на севере Италии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Персонал и руководство учреждений встречали военных специалистов с плакатами, аплодисментами и словами благодарности.

Российские военные эпидемиологи с специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты вместе с итальянскими коллегами продезинфицировали пансионаты для пожилых людей более чем в 90 населенных пунктах. Военные обработали 111 зданий.

Петербургский вирусолог рассказал об опыте борьбы с коронавирусом в Италии.

Видео: mil.ru