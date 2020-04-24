Петербургский вирусолог рассказал об опыте борьбы с коронавирусом в Италии

В чужой стране россияне смогли лучше изучить вирус.

Петербуржец Александр Семенов рассказал о работе российских вирусологов в Италии, не так давно вернувшись из заграничной страны на родину. Со специалистом поговорил "Петербургский дневник".

Италия стала для Семенова второй рабочей поездкой после Китая, куда приезжала группа ученых Роспотребнадзора. Кроме того, мужчина оказался в составе делегации международной группы экспертов ВОЗ и принял участие в разработке единых рекомендаций для китайской системы здравоохранения. В Италию Семенов прибыл в составе российской гуманитарной миссии и помогал в чужой стране землякам-военным консультациями и вопросами безопасности. В ходе миссии вирусологи непосредственно работали с больными в госпитале в Бергамо, а также обеззараживали дома престарелых, где ситуация была тяжелой.

В Италии российские вирусологи смогли лучше изучить вирус, определив, что молодые переносят болезнь легче пожилых, дети болеют реже других, а вирус поражает самые разные органы и системы человека. Полученная информация превращалась в рекомендации руководству системы здравоохранения России и позволила открыть лабораторию по тестированию на коронавирус в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. По словам Семенова, тест-система сейчас готова как прототип и проходит испытательный этап, вскоре ее передадут на регистрацию.

Самым важным вирусолог считает максимально замедлить рост заболеваемости или, в идеале, прервать передачу вируса от человека к человеку.

Также надо создавать таргетные, то есть специфически направленные против коронавирусной инфекции, лекарства и делать эффективные вакцины. Александр Семенов

Эксперт прокомментировал возможность продолжения режима самоизоляции после 30 апреля.

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