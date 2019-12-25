Эксперт прокомментировал возможность продолжения режима самоизоляции после 30 апреля

Судя по принимаемым мерам, придется еще некоторое время провести дома.

Со следующей недели 21 регион России планирует ввести у себя цифровые пропуска. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что, по всей видимости, послабления режима самоизоляции после 30 апреля не будет.

В Свердловской области систему пропусков планируют запустить с майских праздников. При этом в регионе менее 300 заболевших коронавирусом, прирост в сутки составляет +12%.

Специалисты обратили внимание на то, что приготовления регионов говорит о том, что в большей части страны режим самоизоляции будет продлен.

Напомним, цифровые пропуска ввели в Москве 15 апреля.

Фото: pixabay.com