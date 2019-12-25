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Эксперт прокомментировал возможность продолжения режима самоизоляции после 30 апреля
Сегодня, 18:15
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал возможность продолжения режима самоизоляции после 30 апреля

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Судя по принимаемым мерам, придется еще некоторое время провести дома.

Со следующей недели 21 регион России планирует ввести у себя цифровые пропуска. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что, по всей видимости, послабления режима самоизоляции после 30 апреля не будет.

В Свердловской области систему пропусков планируют запустить с майских праздников. При этом в регионе менее 300 заболевших коронавирусом, прирост в сутки составляет +12%. 

Специалисты обратили внимание на то, что приготовления регионов говорит о том, что в большей части страны режим самоизоляции будет продлен. 

Напомним, цифровые пропуска ввели в Москве 15 апреля. 

Фото: pixabay.com 

Теги: самоизоляция, цифровой пропуск
Категории: Лента новостей, Новости России,

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