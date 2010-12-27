Полузащитник Ригони и защитник Мевля покинули "Зенит"

Петербургский клуб достиг соглашения о трансфере футболистов.

В понедельник, 2 сентября, стало известно об изменениях в составе петербургского футбольного клуба "Зенит". Сине-бело-голубых покидают два игрока, сообщила пресс-служба клуба.

Хавбек Эмилиано Ригони перешел в итальянский "Сампдория" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. Информация о переходе Ригони появилась давно, однако еще 30 августа тренер команды Сергей Семак сказал о том, что о судьбе Ригони в клубе "предположить сложно".

В составе "Зенита" 26-летний аргентинский полузащитник провел 45 матчей, забил 9 мячей и отдал 11 результативных передач. Ригони выступает за сине-бело-голубых с 2017 года.

В отношении защитника Михи Мевля "Зениту" удалось достичь соглашения с "Сочи". Игрок из Словении присоединился к клубу 2 года назад и сыграл в составе команды 43 матча, забил 1 мяч. Во второй половине прошлого сезона выступал за "Ростов" на правах аренды.

"Зенит" пожелал футболистам дальнейших успехов на поле и за его пределами.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что гендиректор "Зенита" прокомментировал летнюю трансферную кампанию клуба.

Фото: ФК "Зенит"