Получивший российское гражданство хоккеист прочитал стихотворение Пушкина

Брендан Лайпсик выучил стихотворение "Про себя".

Канадский нападающий из петербургского клуба СКА Брендан Лайпсик прочитал стихотворение российского поэта Александра Пушкина "Про себя". Известно, что спортсмен указом главы государства Владимира Путина от 9 января получил гражданство России.

Великим быть желаю, люблю России честь, я много обещаю — исполню ли? Бог весть. Брендан Лайпсик в соцсетях

Напомним, что Брендан Лайпсик перешел в СКА летом 2023 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги он провел 14 матчей. В играх форвард набрал четыре очка (ща две щаброшенных шайбы и две результативных передачи). Ранее мужчина выступал за магнитогорский "Металлург" и ЦСКА. В общей сложности на счету спортсмена записано 218 матчей и 146 очков (56+90) в КХЛ.

Ротенберг прокомментировал проигрыш СКА "Металлургу".

Фото и видео: Вконтакте / Хоккейный клуб СКА