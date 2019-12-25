Дипломаты проанализировали данные, представленные на конференции в Тверской области.

Польша обвинила Россию в искажении фактов по Катынскому расстрелу. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на заявление местного посольства. Дипломаты уверены, что версия событий РФ направлена на то, чтобы скрыть ответственность НКВД за преступление, а также, чтобы переложить вину за него на нацистскую Германию.

Речь идет о информации, представленной на конференции в ноябре 2020 года, которая состоялась в Тверской области. Мероприятие проводилось под управлением Российского военно-исторического общества.

Польша обвинила Россию в испорченной репутации.

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