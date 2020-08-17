В Defence24 рассказали о милитаризации региона Россией.

Польша испугалась российской военной базы в Крыму. Об этом сообщили журналисты из издания Defence24. Авторы материала рассказали, что милитаризованный Россией регион может стать "пугалом" для стран черноморского побережья и Европы.

В Польше заявили, что российские противокорабельные ракеты охватывают практически все Азовское и Черное моря. При этом Россия увеличивает возможности использования боевой авиации и средств противовоздушной обороны.

Москва существенно нарушит существующий баланс сил, разместив на полуострове ядерное оружие статья Defence24

Авторы материала напомнили, что боевые возможности России еще больше возрастут, если военные разместят на территории ракетные комплексы "Искандер-М" с увеличенной дальностью стрельбы. Журналисты отметили, что уже сейчас Москва может атаковать вооружением всю Польшу и половину Европы, а также Восточное Средиземноморье, Северную Африку и регион Персидского залива.

"Искандер-М" привлекут к защите российского побережья.

Видео: Минобороны России