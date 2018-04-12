Подготовка ракетчиков при помощи "Искандеров" станет стандартной.

"Искандер-М" привлекут к защите российского побережья. Оперативно-тактические ракетные комплексы будут использоваться для удара по кораблям противника и морскому десанту. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ.

В СМИ объяснили, что российские ракетные бригады сухопутных войск с 2020 года будут проходить обучение по нанесению ударов при помощи "Искандером-М" для обеспечения безопасности побережья страны. Данные испытания войдут в стандартную программу боевой подготовки военнослужащих.

Напомним, что первые учения "Искандеров-М" на море состоялись во время внезапной проверки готовности войск, объявленной президентом России Владимиром Путиным. На территории Кубани дислоцированные силы отработали действия по отражению захвата черноморского побережья потенциальным врагом. Военные условно ликвидировали десант и боевую технику, которая могла быть перевезена на берег с кораблей.

"Панцири" отработали защиту от боевых ракет в Ленобласти.

Видео: Youtube/ Минобороны России