Иностранные журналисты оценили появление ракеты Х-32 на российском истребителе.

В Польше признали мощь российского Су-30СМ. Об этом сообщил портал Defence24. Журналисты считают, что после получения тяжелой ракеты класса "воздух-поверхность" данный самолет значительно увеличит свою боеспособность.

Ракета Х-32, запущенная на большой высоте, способна развивать скорость 5 чисел Маха и летать на дальность 600-1000 километров в зависимости от выбранного профиля полета статья Defence24

Авторы публикации рассказали, что использование на истребителе ракеты от бомбардировщика Ту-22М3 может являться ответом на американские ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range. Их, в частности, получают польские боевые самолеты.

Россия при помощи новой ракеты сможет дополнять Су-30СМ, Ту-22 и Су-34, что увеличивает наступательный потенциал страны на двух уровнях: оперативно и наступательном.

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Видео: Минобороны России