Военные протестировали поражение целей при помощи "Искандеров".

Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М". Минобороны опубликовало ролик испытаний на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На кадрах продемонстрировано, как ракеты наносят удар по целям потенциального противника. В видео также показывается подготовка военных к проведению стрельбы.

Напомним, что во время военных учений специалисты отработали перевод комплексов из походного состояния в боевое. Ракетная атака наносилась в составе разведывательно-ударных комплексов. Данные по целям были получены от беспилотных летательных аппаратов "Орлан -10".

В Минобороны России рассказали, что все условные заданные цели располагались на расстоянии в 90 километров. Ракетные комплексы ликвидировали их с высокой точностью.

"Искандер-М" привлекут к защите российского побережья.

Видео: Youtube/Минобороны России