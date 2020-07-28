Варшава отказалась размещать американские боевые самолеты в Мальборке и Миньск-Мазовецком.

Польша испугалась размещать F-35 Lightning II вблизи Калининградской области. Об этом сообщили журналисты из Defence24. В издании отмечается, что Варшава отказалась от идеи установить истребители пятого поколения на базе в городе Мальборк. Этот пункт располагается в 80 километрах от Калининградской области России. Также страна решила не размещать боевые самолеты в Миньск-Мазовецком около Белоруссии.

Польские СМИ отмечают, что размещение боевой авиации около российской и белорусской границ может дать вероятному противнику возможность изучить американские истребители и их инфракрасные и радиолокационные параметры. В Результате для самолетов решено было выбрать место на территории авиабазы в Свидвине. Соответствующий тендер опубликован на официальном сайте Минобороны Польши.

В Defence24 добавили, что около десяти лет назад на граничащей с Германией 21-ой тактической авиабазе ВВС Польши находились две эскадрильи Су-22. В связи с этим объект сохранил необходимую инфраструктуру, но он все еще нуждается в обновлении.

Польша обеспокоена "нашпигованностью" Калининграда оружием.

Видео: YT / Dafydd Phillips