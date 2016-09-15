Селеста Барбер спародировала движения Кайли Дженнер.

Полная блогерша повторила видео самой молодой миллиардерши в бикини. Австралийская Instagram-звезда опубликовала ролик, на котором повторяет откровенный образ Кайли Дженнер в купальнике. В оригинальном ролике 22-летняя модель размазывает по телу солнцезащитный крем. Это средство создано под собственным брендом Дженнер Kylie Skin.

Мы с Кайли учим вас, детишек, как быть сексуальными, точнее, богатыми. Черт! Точнее, как вести себя на солнце прокомментировала Селеста Барбер

Барбер попыталась повторить позу миллиардерши. Она также надела на себя купальник такого же цвета. Вместо спрея блогерша решила использовать солнцезащитный спрей.

Напомним, что австралийка по имени Селеста Барбер известна своими юмористическими пародиями на звезд-шоу-бизнеса.

Девушка заявила в своем блоге, что МВД не реагирует на сообщения. Ведомство в Петербурге считает иначе.

Видео: Instagram / celestebarber