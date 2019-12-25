Девушка заявила в своем блоге, что МВД не реагирует на сообщения. Ведомство в Петербурге считает иначе

Блогер слышала за стеной крики ребенка и оставила в полицию анонимное сообщение. Семья ребенка обвинила девушку в клевете.

В минувшую пятницу, 7 февраля, блогер и студентка журфака Диана Элиас заявила в своем Instagram, что полиция не реагирует на ее сообщения об избиении ребенка в соседней квартире.

Блогер также выложила в сеть видео, на котором слышны крики, в качестве доказательства. По словам девушки, она слышала крики и детский плач, а два месяца назад позвонила в полицию. Студентка не знает, приехал ли тогда наряд. Диана уточнила, что 7 февраля вновь позвонила в ведомство, но уже с анонимным сообщением, где наткнулась на хамство.

"Когда спросили мою квартиру, я сказала, что не очень хочу ее называть, на что мне грубо ответили:

-А КАК Я ТОГДА ДОЛЖНА УЗНАТЬ ПАРАДНУЮ????? Я назвала номер парадной, этаж, примерную квартиру. Женщина по-хамски сказала, что "полиция вправе не проверять анонимные заявления. Всего хорошего" и сразу же бросила трубку. Она всяко дала понять, что заниматься этим никто не станет. Я была ошарашена и не знала, что делать, как вновь услышала "папа, не надо, я тебя люблю" , — пишет девушка.

На следующий день, 8 февраля, Диана сообщила, что не собирается оставлять ситуацию: с ней связались юристы, правозащитники и журналисты. Они своими силами попытались найти квартиру, из которой были слышны крики, но не смогли — жильцы отказались идти на контакт.

Сегодня, 9 февраля, блогер сообщила, что семья ребенка подала в суд: ее обвиняют в клевете. Диана Элиас уточнила, что информация появилась в одном из новостных пабликов в интернете.

Однако ГУ МВД по Петербургу и области не заставили долго ждать разъяснений.

"В минувшую пятницу (7 февраля) сотрудники полиции выехали в предполагаемый адрес проживания девушки-блогера для проверки. На телефонные звонки полицейских (и, по нашим сведениям, журналистов) девушка не отвечала и дверь им не открыла. Квартиру с ребенком установили. Условия жизни 4-летнего малыша не вызвали беспокойства, с ним всё хорошо. При этом родители мальчика рассказали, что их соседка-блогерша уже не раз являлась зачинщицей скандала из-за того, что их ребенок якобы мешает ей своим шумным поведением отдыхать", — пояснили сотрудники полиции в своем Instagram-аккаунте.

От мамы ребенка действительно приняли заявление о распространении недостоверных сведений об их семье. Как утверждает полиция, девушка не идет на контакт с правоохранительными органами, но ее все равно планируют допросить. По мнению сотрудников, блогер поступила подобным образом лишь для самопиара.

Полиция напоминает, что приветствует активную гражданскую позицию и уточняет, что при заявлении о домашнем насилии нужно быть готовым выходить на контакт, предоставлять доказательства, давать показания. По информации сотрудников МВД, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

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Фото: instagram.com/cuteelias