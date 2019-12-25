Съемки клипа Pussy Riot в киностудии "Ленфильм" сорвали полицейские

Планировалось что съемки будут проходить с 12:00 до 6:00, однако все пошло не по плану.

В воскресенье, 9 февраля, стало известно о том, что сотрудники Правоохранительных органов сорвали съемки клипа группы Pussy Riot на песню "Бесит". Об этом "Медиазоне" рассказала участница группы Надежда Толоконникова.

Планировалось, что съемки будут проходить в киностудии "Ленфильм" с 12:00 до 6:00, однако все пошло не по плану. По словам Надежды, в здании везде "менты и эшники", которые сначала зашли удостовериться в том, что на съемках не будет "пропаганды гомосексуализма и экстремизма", а затем через полчаса просто "вырубили" свет во всем здании. На момент написания, участники клипа и съемочная группа находятся в павильоне без электричества и обогрева уже несколько часов.

Пользователи Интернета предложили поздравить коллектив "с очередной отличной продуктивной PR акцией", за которую стоит поблагодарить "как полицейских, так и сотрудников киностудии".

Ранее мы писали, что Россия не хочет платить 50 тысяч евро Pussy Riot, несмотря на решение ЕСПЧ.

Фото: Twitter @gruppa_voina