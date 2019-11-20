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Полная блогерша спародировала откровенный образ супермодели в нижнем белье

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Австралийка попыталась быть как Адриана Лима.

Полная блогерша спародировала откровенный образ супермодели в нижнем белье. Австралийская звезда социальных сетей Селеста Барбер опубликовала забавное видео, в котором она посмеялась над бразильской топ-моделью  и бывшим ангелом Victoria"s Secret Адрианой Лима. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте блогерши.

Просто пытаюсь быть сексуальной во времена челленджей

прокомментировала австралийка

На черно-белых кадрах Адриана Лима позирует перед фотографом на диване. девушка одета в нижнее белье, чулки и туфли. Барбер решила повторить образ модели в домашних условиях.

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Видео: Instagram/ celestebarber

Теги: адриана лима, блогер, супермодель
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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