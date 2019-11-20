Полная блогерша спародировала откровенный образ супермодели в нижнем белье. Австралийская звезда социальных сетей Селеста Барбер опубликовала забавное видео, в котором она посмеялась над бразильской топ-моделью и бывшим ангелом Victoria"s Secret Адрианой Лима. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте блогерши.
Просто пытаюсь быть сексуальной во времена челленджей
прокомментировала австралийка
На черно-белых кадрах Адриана Лима позирует перед фотографом на диване. девушка одета в нижнее белье, чулки и туфли. Барбер решила повторить образ модели в домашних условиях.
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Видео: Instagram/ celestebarber
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