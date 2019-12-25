Баскетболисты отреагировали на "Последний танец" Майкла Джордана: реакция соцсетей

Piter.TV собрал первые реакции звезд НБА в честь выхода нового проекта о легендарном баскетболисте.

Регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в связи с пандемией коронавируса 12 марта был приостановлен. На данный момент неизвестно, как долго продлится пауза в чемпионате.

Для всех любителей баскетбола американский телеканал ESPN сделал подарок. 19 апреля на платформе ESPN+ состоялась премьера 10-серийного документального фильма "Последний танец" ("The Last Dance"), посвященный бывшему игроку "Чикаго Буллз" Майклу Джордану. Piter.TV собрал первые реакции звезд НБА в честь выхода нового проекта о легендарном баскетболисте.

"Последний танец" рассказывает о сезоне НБА 1997/98, ставшем последним для Майкла Джордана в составе "Чикаго", а также последним успешным в истории клуба. В первых двух сериях основное внимание уделили другому баскетболисту той команды, Скотти Пиппену. Тот на протяжении долгого периода карьеры находился в тени легендарного игрока. Однако большинство экспертов считали Пиппена одним из тех, благодаря кому "Чикаго" в 90-е годы выиграли шесть чемпионских титулов.

Название фильма - отсылка к цитате бывшего тренера "Буллс" Фила Джексона в начале того сезона, когда клуб в последний раз стал чемпионом. Сезон 1997/98 в "Чикаго" стал заключительным не только для Джордана и наставника, но также для большинства ведущих игроков, отказавшихся продлевать контракты.

Отдельно Майкл Джордан рассказал о ненависти к "Детройт Пистонс". У него осталось много негативных воспоминаний о клубе, который в конце 80-х годов трижды останавливал "Чикаго" на пути к финалу НБА. Большинство игроков "Детройта" не стеснялись жестко играть против Майкла. По словам Джордана, "ненависть к плохим парням у него осталась до сих пор".

Игроки нынешней НБА отреагировали на премьеру фильма в Twitter. Большинство комментариев были посвящены как раз Скотти Пиппену. Центровой "Юты Джаз" Руди Гобер (француз стал первым баскетболистом, у кого нашли коронавирус) заявил, что его значение для "Чикаго" тех лет по-прежнему недооценивается.

Коди Зеллер из "Шарлотт Хорнетс" удивляется тому, как мало заработал Пиппен за семь лет в клубе – всего лишь 18 миллионов долларов. Американский центровой уверен, что сейчас Скотти получал бы гораздо больше.

Разыгрывающий "Атланты Хоукс" Трэй Янг был настолько впечатлен первой серией "Последнего танца", что решил изменить свой топ-5 лучших баскетболистов всех времен. Ранее он поставил Майкла Джордана на второе место, а лучшим признал Леброна Джеймса из "Лос-Анджелес Лейкерс". Теперь лидерство у легенды "Чикаго".

Энес Кантер заявил, что MJ (Майкл Джордан) и Пиппен были созданы друг для друга. В подтверждение своих слов центровой "Бостон Селтикс" прикрепил к посту одну из самых известных фотографий, на который были изображены лидеры клуба.

Не прошли мимо премьеры фильма и бывшие игроки. Бывший разыгрывающий защитник "Лэйкерс" Мэджик Джонсон в шутку заявил, что "Последний танец" поможет молодому поколению фанатов понять, почему Майкл Джордан был GOAT (Greatest Of All Time – англ. "Величайший на все времена") от баскетбола.

"Последний танец" установил высокие показатели даже на профильных кинопорталах. Портал Rotten Tomatoes дал фильму "сертификат свежести" с рейтингом 100%.

Фото: Flickr, Twitter / @chicagobulls, @rudygobert27, @CodyZeller, @TheTraeYoung, @EnesKanter, @MagicJohnson