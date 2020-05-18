На этот раз австралийка спародировала Анну Канюк.

Полная блогерша повторила видео российской модели и насмешила подписчиков. Австралийская звезда Instagram спародировала ролик, созданный российской основательницей студии растяжки Topstretching Анны Канюк. Селеста Барбер попыталась повторить движения селебрити.

На оригинальном видео Канюк показывает зрителям гимнастическую растяжку. При этом девушка обута в туфли на каблуке и одета в спортивную форму. Ей с легкостью удается поднять ноги вверх, снять туфли и сесть на диван. Барбер удалось лишь упасть лицом в диванную подушку.

Когда школа наконец-то заканчивается на один день Instagram-звезда Селеста Барбер

Напомним, что австралийка известна своими пародиями на мировых знаменитостей. Она запустила челлендж с хештегом celestechallengeaccepted.

Полная блогерша повторила видео самой молодой миллиардерши в бикини.