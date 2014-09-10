Politico: заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО стала сюрпризом для Вашингтона

Американские военные обязаны защищать всех членов НАТО, которые подверглись нападению.

Заявка Украины на ускоренное вступление в НАТО стала для США сюрпризом. Об этом сообщили в издании Politico со ссылкой на источники.

В администрации Джо Байдена по-разному относятся к членству Украины в Североатлантическом альянсе. Отметим, что американские военные обязаны защищать всех членов НАТО, которые подверглись нападению.

Как отметили в издании, Украина стремится получить гарантии безопасности, но жители США переживают о возможном остром конфликте с РФ.

Ранее на Piter.tv: члены НАТО никогда не признают присоединение новых территорий к России.

Фото: Telegram / Владимир Зеленский