Йенс Столтенберг объявил, что Киев вправе вернуть свою территорию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о том, что страны-члены Североатлантического военного альянса никогда не признают присоединение новых территорий к России за счет Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующей информацией чиновник поделился в ходе регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе.

Союзники по НАТО не признают и никогда не признают эти территории частью России. Эти земли принадлежат украинцам. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Европейский чиновник отметил, что присоединение новых субъектов к России не изменит решимости НАТО оказывать военную и финансовую поддержку Украине. Эксперт положительно ответил на вопрос СМИ о том, поддержит ли блок усилия киевского режима по возвращению территорий, которые вошли в состав РФ. По словам Столтенберга, Украина имеет право возвратить утраченные земли, а также обороняться и защищать территории.

Генсек НАТО Столтенберг поддержал расследование взрывов на "Северном потоке".

Фото и видео: YouTube / NATO News