Генсек НАТО Столтенберг поддержал расследование взрывов на "Северном потоке"

Йенс Столтенберг рассказал о работе над расследованием диверсии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал расследование взрывов, которые привели к утечкам газа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе своего брифинга с журналистами в Брюсселе. По мнению эксперта, очень важно обезопасить критически значимую энергетическую инфраструктуру стран-членов НАТО и Европы.

Там произошли серьезные взрывы, которые уничтожили трубопроводы, поэтому мы поддерживаем усилия по расследованию и установлению фактов, чтобы понять, кто за этим стоит. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт пояснил СМИ, что в настоящий момент НАТО работает над усилением безопасности критической инфраструктуры своих международных союзников. На текущий момент силы военного альянса присутствуют в акватории Балтийского моря, Северного моря. Блок собирает информацию, которая может помочь как в мониторинге обстановки, так и расследовании причин трагедии.

Генсек Столтенберг исключил возможность вступления Украины в НАТО на данный момент.

Фото и видео: YouTube / NATO News