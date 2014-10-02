Генсек Столтенберг исключил возможность вступления Украины в НАТО на данный момент

Йенс Столтенберг рассказал о том, на чем альянс предпочитает сосредоточить внимание.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность вступления Украины в ряды Североатлантического военного альянса на данный момент. Об этом чиновник сообщил журналистам в ходе своего брифинга в Брюсселе. При этом он подтвердил готовность стран блока предоставлять киевскому режиму военную помощь и далее. По мнению генсека, это делается ради обеспечения возможностей по самозащите. Таким образом специалист прокомментировал СМИ сообщение украинского президента Владимира Зеленского о подготовке заявки по ускоренному вступлению в НАТО. Эксперт напомнил о том, что каждая страна обладает правом на самоопределение и путь развития. В НАТО остаются привержены политике "открытых дверей". Генсек НАТО добавил, что членстве какого-либо государства принимается всеми 30 союзниками единогласно.

Сейчас именно это — главная задача альянса. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Трансляцию брифинга Столтенберга на Deutsche Welle прервали кадры с Красной площади.

Фото и видео: YouTube / NATO News