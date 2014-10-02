Трансляцию брифинга Столтенберга на Deutsche Welle прервали кадры с Красной площади

В один из моментов Владимир Путин заявил о том, что "победа будет за нами".

Трансляцию брифинга генерального секретаря Йенса Столтенберга на немецком телеканале Deutsche Welle прервали кадры с Красной площади. Происшествие зафиксировано вечером 30 сентября в тот момент, когда одновременно проводилась пресс-конференция лидера Североатлантического альянса и торжественный концерт-митинг в Москве, посвященный присоединению территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к составу РФ. В прямом эфире трансляция брифинга НАТО прервалась картинкой с выступления президента Владимира Путина.

Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории. Владимир Путин, президент РФ

Далее режиссер немецкого телеканала прервал трансляцию включением из студии, где ведущий заявил о "странном стечении обстоятельств". После этого зрителям Германии вновь показали генсека НАТО.

НАТО осуждает "аннексию" украинской территории Россией, но альянс не является стороной конфликта.

Фото и видео: YouTube / NATO News