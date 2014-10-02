НАТО осуждает "аннексию" украинской территории Россией, но альянс не является стороной конфликта

Йенс Столтенберг рассказал о продолжении военной поддержки Украины.

НАТО осуждает "аннексию" украинской территории Россией, но альянс не является стороной украинского конфликта. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что страны блока продолжат оказывать поддержку киевского режима.

НАТО не является частью конфликта, но мы предоставляем поддержку Украине, чтобы она смогла реализовать свое право на самооборону. Мы остаемся едиными и готовыми защищать каждого члена альянса и всю его территорию. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Напомним, что днем ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Столтенберг подтвердил политику "открытых дверей" альянса, но добавил, что военный альянс собирается сконцентрировать свою поддержку в виде предоставления вооружения, техники и боеприпасов.

Минобороны ФРГ: заявку Киева на вступление в НАТО будут обсуждать все члены альянса.

Фото и видео: YouTube / NATO News