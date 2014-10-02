Минобороны ФРГ: заявку Киева на вступление в НАТО будут обсуждать все члены альянса

Кристине Ламбрехт отметила, что решение принимает не только Германия.

Немецкое министерство по обороне сообщил о том, что заявку Киева на вступление в НАТО будут обсуждать все члены Североатлантического военного альянса Кристине Ламбрехт. Информацией чиновница поделилась с журналистами в ходе совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Анатолием Носатым в Кишиневе. В Берлине считают, что украинские власти вправе выбирать для себя любую международную организацию, в которой будут чувствовать себя свободными.

Эта просьба приветствуется. <…> Однако есть 30 стран, которые должны высказаться по этому поводу, и это не единичное решение Германии. В расчет необходимо брать и ситуацию на Украине. Кристине Ламбрехт, глава Минобороны Германии

Напомним, что днем 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал государственную заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на прямой вопрос СМИ о том, готов ли альянс рассмотреть эту заявку.

Глава МИД ФРГ прокомментировала заявку Украины на вступление в НАТО.

Фото и видео: YouTube / Teleradio Moldova