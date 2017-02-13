Глава МИД ФРГ прокомментировала заявку Украины на вступление в НАТО

Анналена Бербок рассказала о том, что мир не примет итогов референдумов на Донбассе.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сдержанно прокомментировала заявку Украины на присоединение к Североатлантическому военному альянсу в ускоренном порядке. Чиновница выступила в эфире местного телеканала ARD. Глава немецкого внешнеполитического ведомства уточнила, что в Берлине стремятся не втягивать третьи страны в украинский конфликт.

Мы продолжаем поддерживать Украину даже тяжелыми вооружениями, обеспечивая ее право на самооборону, но делаем все возможное, чтобы другие государства и НАТО в целом не были втянуты в эту войну. Анналена Бербок, глава МИД ФРГ

Также дипломат прокомментировала результаты референдумов о присоединении регионов к составу РФ, которые состоялись на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По мнению Анналены Бербок, речь идет о грубом нарушении международных прав и Устава ООН. Она пояснила, что итоги голосований не будут приняты ни одним государством в мире.

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Фото и видео: YouTube / tagesschau