Шольц заявил о готовности Германии стать постоянным членом Совбеза ООН

Берлин выступает за реформы в СБ ООН.

Германия хотела бы стать постоянным членом Совета безопасности ООН. Соответствующее предложение в ходе своего выступления на общественных слушаниях, проводимых в рамках открытия 77-ой Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Он попросил другие страны поддержать кандидатуру ФРГ. Чиновник отметил, что в Берлине многие годы выступают за реформирование СБ, а также за расширение участников.

Прежде всего, для того, чтобы включить в его состав больше стран глобального Юга. Германия готова взять на себя большую ответственность в качестве постоянного члена, а в начале - в качестве непостоянного члена в 2027-2028 годах. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что Олаф Шольц впервые участвовал в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В состав делегации от Германии также вошла министр иностранных дел Анналена Бербок.

Хабек: Шольц может вскоре договориться о поставках газа из Катара и ОАЭ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций