Хабек: Шольц может вскоре договориться о поставках газа из Катара и ОАЭ

Вице-премьер Германии рассказал о том, власти надеются "закрыть дыру" поставками СПГ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Саудовскую Аравию в рамках двухдневного рабочего визита. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Любмине сделал вице-премьер Германии, специалист по вопросам экономики Роберт Хабек. Чиновник пояснил, что власти Берлина намерены заключить соглашение с международными партнерами о поставках сжиженного природного газа.

Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа. Роберт Хабек, вице-премьер ФРГ

Известно, что главу немецкого правительства Олафа Шольца в поездке будет сопровождать "высокопоставленная бизнес-делегация".

ФРГ считает, что решение о введении потолка цен на газ должны принимать получающие страны.

Фото и видео: WELT