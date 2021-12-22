Хабек: Шольц может вскоре договориться о поставках газа из Катара и ОАЭ

Немецкий канцлер Олаф Шольц посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Саудовскую Аравию в рамках двухдневного рабочего визита. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Любмине сделал вице-премьер Германии, специалист по вопросам экономики Роберт Хабек. Чиновник пояснил, что власти Берлина намерены заключить соглашение с международными партнерами о поставках сжиженного природного газа.
Таким образом, мы закроем дыру, которую прорвало отсутствие российского газа.
Роберт Хабек, вице-премьер ФРГ
Известно, что главу немецкого правительства Олафа Шольца в поездке будет сопровождать "высокопоставленная бизнес-делегация".
ФРГ считает, что решение о введении потолка цен на газ должны принимать получающие страны.
Фото и видео: WELT
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