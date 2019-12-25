После гибели подростка на Парнасе возбуждено уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после гибели подростка на Парнасе. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Тело 17-летнего петербуржца нашли возле дома на улице Федора Абрамова. Установлено, что парень выпал из окна на 20 этаже. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
Подросток проживал вместе с матерью, на учете в ОДН не состоял. Следователи считают, что молодому человеку помогли выпасть.
Ранее мы писали, что в Петербурге женщина похитила у потенциальной невестки своего 25-летнего сына.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все