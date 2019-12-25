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После гибели подростка на Парнасе возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:36
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После гибели подростка на Парнасе возбуждено уголовное дело

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Молодой человек упал с 20 этажа.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после гибели подростка на Парнасе. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело 17-летнего петербуржца нашли возле дома на улице Федора Абрамова. Установлено, что парень выпал из окна на 20 этаже. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Подросток проживал вместе с матерью, на учете в ОДН не состоял. Следователи считают, что молодому человеку помогли выпасть.

Ранее мы писали, что в Петербурге женщина похитила у потенциальной невестки своего 25-летнего сына.

Фото: Piter.TV

Теги: выпал из окна, уголовное дело
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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