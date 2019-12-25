С 20 этажа на улице Федора Абрамова выпал 17-летний парень

От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

В среду, 11 августа, в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о трупе молодого человека возле дома на улице Федора Абрамова. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Погибшим оказался 17-летний петербуржец. Установлено, что он выпал из окна на 20 этаже. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

Парень проживал вместе с матерью, на учете в ОДН не состоял.

Обстоятельства его смерти устанавливаются. Труп направлен в морг для выяснения причины смерти.

Ранее в лесопарке на Приморском проспекте нашли повешенного мужчину.

Фото: pexels.com