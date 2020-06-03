Полиция задержала разгуливавшего на севере Токио оленя

Животное доставлено в приемник.

Полиция задержала разгуливавшего на севере Токио пятнистого оленя. Об этом сообщили японские журналисты с телеканала NHK. По данным СМИ, правоохранительные органы совместно с районными сотрудниками из Адати поймали дикое животное на севере города.

Утром 3 июня два десятка представителей закона и местная администрация растянули специальную сеть, чтобы задержать оленя. Временно зверь будет находиться в приемнике. По словам экспертов, олень оказался самцом около полутора метров.

Напомним, что ранее пятнистого оленя видели жители Токио около реки Аракава в районе Итасаби на севере и севере-востоке города. Два раза животному удавалось скрыться от преследователей. Во вторник самец переместился в восточный район Адати.

Посетитель зоопарка в Таиланде спас оленя от питона.