Посетитель зоопарка в Таиланде спас оленя от питона

Хищник не успел съесть жертву, так как получил удар палкой.

Посетитель открытого зоопарка в Таиланде спас оленя от питона и попал на видео. Об этом сообщили журналисты из Asia One. Гость заметил неприятную ситуацию, в которую попал пятнистый олень на территории зоопарка Кхао Кхео в регионе Си-Рача, провинции Чонбури. Местному жителю удалось записать на видео инцидент, который произошел 30 мая.

На кадрах видно, как питон делает попытку проглотить оленя. Однако до того, как прием пищи был завершен, хищника ударили палкой. В результате питон оказался вынужден отпустить жертву. Спасенный олень смог убежать в лесной массив.





Видео: Twitter/papakrab