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Вышел трейлер романтической комедии "Олень"

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Премьера в России состоится 15 мая.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер романтической комедии "Олень". Режиссером картины выступил Михаил Соловьев.

Сюжет расскажет историю парня по имени Андрей, который привык использовать женщин в своих целях. Однажды он встречает девушку по имени Настя, которая оказывается внучкой ведьмы. Ее бабушка решает наказать героя, наделив его рогами. Андрею предстоит найти настоящую взаимную любовь, чтобы снять проклятье.

В главных ролях сыграли  Кузьма Сапрыкин, Ольга Веникова, Даниил Вахрушев, Виктор Васильев, Екатерина Волкова и другие. Премьера в России состоится 15 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Жизнь Чака".

Видео: YouTube / Central Partnership

Теги: комедия, олень, трейлер, централ партнершип
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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