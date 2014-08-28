Вышел трейлер романтической комедии "Олень"

Премьера в России состоится 15 мая.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила трейлер романтической комедии "Олень". Режиссером картины выступил Михаил Соловьев.

Сюжет расскажет историю парня по имени Андрей, который привык использовать женщин в своих целях. Однажды он встречает девушку по имени Настя, которая оказывается внучкой ведьмы. Ее бабушка решает наказать героя, наделив его рогами. Андрею предстоит найти настоящую взаимную любовь, чтобы снять проклятье.

В главных ролях сыграли Кузьма Сапрыкин, Ольга Веникова, Даниил Вахрушев, Виктор Васильев, Екатерина Волкова и другие. Премьера в России состоится 15 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Жизнь Чака".

Видео: YouTube / Central Partnership