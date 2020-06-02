Зверя несколько дней не могут поймать.

Полиция в Токио ищет разгуливающего по городу пятнистого оленя. Об этом сообщили представители японского телеканала NHK. Они рассказали, что жители города видели дикое животное на севере столицы а также северо-восточной части Токио. В минувшее воскресенье олень бродил по территории района Итабаси. Утром 2 июня его видели около реки Аракава. Местные жители предприняли попытку поймать потерявшегося зверя, но их попытки были безрезультатны.

Журналисты отметили, что спустя пару часов оленя опять заметили. На этот раз животное прошло два километра от предыдущей локации у реки Аракава. Местные власти просят при встрече с животным не приближаться к нему.

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Видео: YouTube / ANNnewsCH