Полиция поймала предполагаемого организатора крупной вечеринки у "Газпром Арены"

В ночь на 2 мая у комплекса собрались стритрейсеры.

Полиция нашла организатора шумной вечеринки автолюбителей, незаконно состоявшейся в ночь на 2 мая на Крестовском острове. О задержании сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

О массовой сходке стритрейсеров с музыкой возле "Газпром Арены" полиция узнала из СМИ и тут же начала проверку. В ту же ночь стражи порядка выяснили, что организатором вечеринки был 23-летний уроженец Ростовской области, а 6 мая мужчину задержали на Васильевском острове. С ним же в полицию приехал "Мерседес", на котором парень был в ночь сходки. Также установлено, что трое стритрейсеров, развлекавшихся на Крестовском острове, не так давно были задержаны за аналогичную сходку на площади Островского. Мужчин доставят в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, чтобы привлечь к ответственности за содеянное.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД