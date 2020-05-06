Супруги-мошенники обманули ветерана труда в Петербурге на 40 тысяч рублей

Во время обыска у них нашли списки пенсионеров.

В Петербурге задержали супружескую пару и их знакомого по подозрению в совершении мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Жертвой злоумышленников стала 85-летняя женщина, ветеран труда. Ночью на домашний телефон ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. По словам мужчины, за незаконное хранение наркотиков якобы задержали родственницу пенсионерки. Чтобы ее освободить от ответственности нужно 40 тысяч рублей. В трубке потерпевшая услышала женский голос, похожий на голос внучки. После этого пенсионерка вышла из дома и отдала требуемую сумму незнакомцу. Позвонив своей внучке, бабушка поняла, что ее обманули.

Спустя три дня полиции удалось задержать подозреваемых. Во время обыска у них нашли банковские и сим-карты, мобильные телефоны, а также списки пожилых жителей Петербурга. Задержанные могут быть причастным к другим аналогичным преступлениям.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мужчины заключены под стражу, их сообщница находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что мошенник заставил пенсионерку выбросить 100 тысяч из окна.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России