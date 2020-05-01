Мошенник заставил пенсионерку выбросить 100 тысяч из окна

В четверг, 30 апреля, мошенник заставил пенсионерку выбросить из окна 100 тысяч рублей. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.
Около 13:30 неизвестный мужчина позвонил на домашний телефон 85-летней женщины и сообщил, что ее сын сбил человека. Затем он потребовал, чтобы она сбросила 100 тысяч из окна, к которому должен был подойти его сообщник.
Злоумышленника, подбирающего деньги, засняли камеры видеонаблюдения. Преступников на данный момент разыскивают.
Ранее мы писали, что мошенники продали пенсионерку БАДы на 60 тысяч рублей.
Видео: Piter.tv
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