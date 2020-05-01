Мошенник заставил пенсионерку выбросить 100 тысяч из окна

Злоумышленника, подбирающего деньги, засняли камеры видеонаблюдения.

В четверг, 30 апреля, мошенник заставил пенсионерку выбросить из окна 100 тысяч рублей. Об этом Piter.tv рассказал источник в правоохранительных органах.

Около 13:30 неизвестный мужчина позвонил на домашний телефон 85-летней женщины и сообщил, что ее сын сбил человека. Затем он потребовал, чтобы она сбросила 100 тысяч из окна, к которому должен был подойти его сообщник.

Злоумышленника, подбирающего деньги, засняли камеры видеонаблюдения. Преступников на данный момент разыскивают.

Ранее мы писали, что мошенники продали пенсионерку БАДы на 60 тысяч рублей.

Видео: Piter.tv