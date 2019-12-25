Мошенники продали пенсионерку БАДы на 60 тысяч рублей

Полиция разыскивает преступников.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 25 апреля в полицию обратился пенсионер 1941 года рождения с заявлением.

Он сказал, что на его домашний телефон поступил звонок от незнакомого мужчины, который, представившись фармацевтом, убедил приобрести его биологически активные добавки.

Через час к дому №115 по ул. Бабушкина к пенсионеру приехал курьер, который продал БАД за 28 000 рублей, через некоторое время подошёл еще один мошенник и продал новую упаковку лекарства за 34 800 рублей.

Общая сумма ущерба 62 800 рублей.

Полиция разыскивает преступников. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мошенник продал пенсионерке лекарства на 40 тысяч рублей.

Фото: Pixabay