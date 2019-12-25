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В Петербурге мошенник продал пенсионерке лекарства на 40 тысяч рублей
Сегодня, 10:05
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ruzannar

В Петербурге мошенник продал пенсионерке лекарства на 40 тысяч рублей

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Он представился медицинским работником.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 24 апреля в полицию обратилась с заявлением пенсионерка 1945 года рождения.

Женщина рассказала, что незнакомый мужчина позвонил ей на мобильный телефон и представился медицинским работником. В ходе разговора он убедил ее в необходимости покупки лекарств, которые улучшают работу сосудов головного мозга.

Спустя час в квартиру пенсионерки в д. 23 по ул. Турку пришел "курьер". Женщина передала мошеннику 39 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге телефонный мошенник обокрал пенсионерку.

Фото: Pixabay

Теги: бады, лекарства, мошенник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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