В Петербурге телефонный мошенник обокрал пенсионерку

Он убедил женщину в том, что с её счёта могут пропасть деньги.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 18 апреля в полицию обратилась женщина 1936 года рождения.

Она заявила, что на её мобильный телефон поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником одного из городских банков. Мошенник сказал, что с карты пенсионерки могут украсть деньги, поэтому нужно перевести средства на другой счёт.

После телефонного разговора женщина отправилась в ближайший банкомат, сняла 150 000 рублей и перевела их на карту злоумышленника.

Решение о возбуждении уголовного дела будет принято после получения документов, подтверждающих проведение операций.

Ранее мы cообщили, что в Петербурге мошенник представился пенсионерке её внуком и обокрал.

Фото: Pixabay