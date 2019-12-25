В Петербурге мошенник представился пенсионерке её внуком и обокрал

Он сообщил, что находится в отделе полиции, и ему нужны деньги.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 17 апреля в полицию обратилась женщина 1936-го года рождения.

Она рассказала, что ей на домашний телефон позвонил мужчина и представился её внуком. Мошенник сообщил, что находится в отделе полиции, и ему нужны деньги.

Спустя час к парадной дома №90 по Октябрьской набережной подошёл незнакомец, которому пенсионерка передала 25 000 рублей.

На камере дома была установлена видеокамера, запись просмотрена. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что пенсионерка из Выборгского района переплатила мошеннику 4800 рублей за огнетушитель .

Фото: Pixabay