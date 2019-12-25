Пенсионерка из Выборгского района переплатила мошеннику 4800 рублей за огнетушитель 

По словам женщины, злоумышленник озвучил ей неверную стоимость прибора.

В четверг, 16 апреля, в полицию Выборгского района обратилась 80-летняя пенсионерка из поселка Рощино с заявлением о том, что она купила огнетушитель с большой переплатой. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительной информации, потерпевшая позволила зайти на свой участок мужчине, которы представился податным инспектором. Он сообщил хозяйке, что ей необходимо прибрести новый самосрабатывающий огнетушитель и предложил ей модель "Шар". Мошенник заверил, что в магазине прибор стоит 12 000 рублей, но он готов сделать скидку в половину суммы.

В результате жертва обмана передала мошеннику 6 000 рублей за огнетушитель рыночной стоимостью 1200 рублей.

Уголовное дело не было возбуждено, так как следствию необходимо получить официально подверженные данные о стоимости аппарата.

Ранее мы рассказали о том, что в Кингисеппе пенсионерка перевела почти полмиллиона рублей мошеннице "из банка".

Фото: Pixabay