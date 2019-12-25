В Кингисеппе пенсионерка перевела почти полмиллиона рублей мошеннице "из банка"

Пожилая женщина хотела защититься от несуществующих воров.

В четверг, 16 апреля, в полицию обратилась 64-летняя пенсионерка из Кингисеппа и сообщила, что она стала жертвой мошенничества. Информация об этом появилась у Piter.TV.

По словам потерпевшей, ей позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка "Таврический" и сообщила, что третьи лица якобы хотят списать со счета пенсионерки 350 тысяч рублей. Для того, чтобы сохранить средства, было предложено перенести их на безопасный счет. В результате по указанной аферисткой реквизитам было переведено 460 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказали о том, что банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками.

Фото: Pixabay