Банки рассказали о новом виде мошенничества с пропусками

Мошенники придумали новую преступную схему в Москве.

Банки рассказали журналистам "РБК" о новом виде мошенничества со специальными пропусками в Москве. Метод связан с оформлением QR-кодов для перемещения по городу во время действия режима самоизоляции. Злоумышленники предлагают "помочь" гражданам в оформлении разрешения от властей региона. На самом деле целью преступников является выманивание личных данных "жертв".

В кредитных организациях Москвы рассказали, что под видом социальных работников мошенники обращаются к клиентам банков с "поддержкой". В "Известиях" добавили, что хакеры в даркнете организовывают сеть сайтов, на которых хранится персональная информация. Большинство сведения получено от взломанных аккаунтов в соцсетях или при помощи вредоносных Telegram-ботов.

Еще одной схемой мошенничества в условиях коронавируса является "кроличья нора". Этот метод подразумевает массовую рассылку с адресов поддельных сайтов, напоминающих официальные государственные ресурсы. В частности, речь идет о фейках сайтов mos.ru, mosreg.ru и gosuslugi.ru. Злоумышленники заставляют "жертв" вводить личные сведения и банковские реквизиты, чтобы оплатить услуги по оформлению документов.

Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска.