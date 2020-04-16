Жителей Башкирии обязали срочно получить новые спецпропуска

Старые спецпропуска будут действовать до 20 апреля.

Жителей Башкирии обязали срочно получить новые специальные пропуска на время действия режима повышенной готовности. Об этом рассказал секретарь Совета по общественной безопасности Алексей Касьянов во время совещания регионального правительства. Чиновник пояснил, что власти отменяют выданные ранее документы. Это произойдет с 20 апреля.

С 20 числа работодатели должны будут предоставлять сотрудникам справки по новой форме. В документе следует указать номер и дату приказа о том, что работник обязан выполнять свои обязанности именно в офисе или другом рабочем месте. При этом в спецпропуске будет указано время начала работы и ее завершение, адрес проживания и месторасположение рабочего места. Если человек передвигается на личном транспорте, ему придется указать в спецпропуске марку и государственный номер автомобиля. Если по работе ему нужно будет перемещаться по городу, этот пункт следует указать отдельно.

Если информация недостоверная, то данные жители вне зависимости от наличии справки будут привлечены к административной ответственности прокомментировал чиновник

Алексей Касьянов отметил, что регион ограничивает время нахождения в пути от дома до работы, а также обратный маршрут. Весь путь должен укладываться в 90 минут.

В Башкирии режим самоизоляции продлится как минимум до конца мая.

Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан