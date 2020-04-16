В Башкирии режим самоизоляции продлится как минимум до конца мая. Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров во время оперативного совещания штаба по борьбе с коронавирусом.
Апрель-май — это вот, как здрасте, мы работаем в этом режиме.
Радий Хабиров, глава республики Башкортостан
Он отметил, что это непопулярное решение, но его нужно принять. Призвал граждан и глав муниципалитетов настраиваться вдолгую. Также Хабиров добавил, что есть сценарий, по которому период самоизоляции может продлиться и летом.
Сейчас в Башкирии зафиксировано 191 случаев заражения коронавирусом. Умерли пять человек.
Ранее мы рассказывали, что у 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус.
Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан
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