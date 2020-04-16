Сейчас в республике зафиксировано 191 случаев заражения коронавирусом.

В Башкирии режим самоизоляции продлится как минимум до конца мая. Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров во время оперативного совещания штаба по борьбе с коронавирусом.

Апрель-май — это вот, как здрасте, мы работаем в этом режиме. Радий Хабиров, глава республики Башкортостан

Он отметил, что это непопулярное решение, но его нужно принять. Призвал граждан и глав муниципалитетов настраиваться вдолгую. Также Хабиров добавил, что есть сценарий, по которому период самоизоляции может продлиться и летом.

Сейчас в Башкирии зафиксировано 191 случаев заражения коронавирусом. Умерли пять человек.

Ранее мы рассказывали, что у 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус.

Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан